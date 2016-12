la jonction des courbes [entre Hollande] et Sarkozy sur la période récente [est nette]" et que je considérais Sarkozy comme le favori pour le premier tour. Avant d'ajouter une phrase qui précisait que la vie politique est pleine de rebondissements inattendus et que mes pronostics ne valent pas tripette.

A la réflexion, j'aurais mieux fait de mettre cette dernière phrase en gras. Ou de garder pour moi mes jugements définitifs. Parce que le point sur les sondages qu'on peut réaliser aujourd'hui ressemble étrangement à celui qu'on pouvait faire la semaine dernière. En tout cas concernant le duel pour la première place - la progression très rapide de Mélenchon et la baisse de Le Pen sont des informations nouvelles.









Et à la différence graphique près que l'ensemble des données de sondage est désormais visible, y compris quand plusieurs sondages sont réalisés au même moment. C'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup (de boulot).

Comme la semaine dernière donc, la dynamique est clairement du côté de Sarkozy alors qu'Hollande marque le pas (je rappelle qu'un clic sur le graphique permet d'avoir la version full HD). Et comme la semaine dernière, le croisement des courbes apparaît imminent. Preuve qu'il ne l'était pas il y a 8 jours.





On le voit beaucoup mieux avec une avancée technologique que j'ai piquée aux retransmissions footballistiques de Canal+ : la loupe.







Comment expliquer ce paradoxe que Zénon n'aurait pas renié ? La réponse simple est que les sondages publiés dans la semaine sont venus tempérer l'image qu'on pouvait avoir avec les enquêtes rendues publiques jusqu'au samedi 17 mars. L'histoire globale n'est pas fondamentalement remise en cause mais la progression de Sarkozy apparaît un peu plus lente, alors que les intentions de vote en faveur de François Hollande semblent désormais se stabiliser autour de 28% alors que la tendance paraissait baissière la semaine dernière.

Depuis la retentissante enquête Ifop donnant Sarkozy en tête au premier tour, 9 sondages ont été publiés : cinq voient Hollande devant (TNS, LH2, Ipsos, Harris et BVA),

deux montrent une égalité (CSA et Opinion Way) et

deux autres penchent pour Sarkozy (un 2e sondage Ifop et un 2e sondage CSA). Un élément qui me semble potentiellement intéressant est que 4 des 5 enquêtes plaçant Hollande en tête ont été réalisées par téléphone, tandis que 2 des 3 sondages (les deux enquêtes Ifop) affichant une avance de Sarkozy ont été fait en tout ou partie par Internet.

Pour essayer d'étayer la thèse d'une influence de la méthodologie sur les résultats, il est intéressant de comparer les résultats des différents sondeurs à la tendance globale des intentions de vote telle que je la calcule. Pour les sondages publiés en 2012 et la tendance pondérée sur les 7 derniers jours, on obtient les résultats affichées ci-dessous. Je précise

que j'ai fait le choix de classer Ifop dans la catégorie "Internet" (l'institut utilise une méthode mixte Internet + téléphone dans des proportions qui ne sont pas connues)







Ce qui me frappe est que les écarts concernant Sarkozy sont relativement bien distribués entre sondeurs, sans qu'un impact de la méthode employée apparaisse nettement. Par contre, pour Hollande, l'influence de la méthode semble claire

: les 3 sondeurs qui procèdent par Internet voient tous le candidat socialiste plus bas que la tendance et sont en outre plus bas que les 4 autres qui sondent par téléphone. Le constat est le même en prenant les sondages depuis la primaire socialiste (64 sondages au lieu de 44) et la tendance pondérée sur les 20 derniers jours.