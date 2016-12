Pour le dire vite : une seule élection vous manque, et les urnes sont désertées.





L'absence d'une élection présidentielle fait que la participation est toujours beaucoup plus faible à mi-mandat, alors que le reste des élections est le même : renouvellement de l'ensemble de la Chambre des représentants, du tiers du Sénat, d'une partie des 50 gouverneurs (et d'ailleurs de davantage de gouverneurs l'année des midterms : 36 sur 50 cette fois-ci), de la grande majorité des assemblées des Etats fédérés (46 sur 50 en 2014). Sans compter la pléiade d'élections secondaires et de référendums qui font le charme de la démocratie américaine.





Cette moindre participation n'arrange pas les démocrates, car la plus faible participation s'explique surtout par la tendance d'une partie de leur électorat traditionnel (jeunes et minorités) à rester chez eux. Ce qui arrange encore moins les démocrates est que les midterms sont tout aussi traditionnellement des élections défavorables au parti du président en place. Depuis un siècle, seuls Roosevelt (1934), Clinton (1998) et Bush (2002) ont réussi à faire mentir cette règle électorale.





Il est déjà certain qu'Obama ne sera pas le quatrième. Les républicains vont confortablement garder le contrôle de la Chambre des représentants : il comptent 233 sièges sur 435 et devraient augmenter leur total d'une dizaine de sièges. Il est sûr aussi qu'ils vont augmenter leur nombre de sénateurs - il en ont 45 aujourd'hui. L'enjeu essentiel de la soirée est de savoir s'ils attendront le total de 51 qui leur permettrait de prendre le contrôle du Sénat.





New York Times à



00H45: La situation au Sénat est assez simple. Il y a 10 élections sénatoriales (sur 36 disputées en 2014) où le résultat reste incertain. Il s'agit, dans



00H55 : La carte des horaires de fermeture des bureaux de vote de







01H10 : Les tous premiers résultats du Kentucky (4 % des bulletins dépouillés) vont dans le sens d'une nette victoire du sénateur républicain sortant Mitch McConnell (près de 10 pts d'avance selon les New York Times). Ce n'est pas une surprise, ce qui est en soi une mauvaise nouvelle pour le camp démocrate. Le vrai test sera le New Hampshire, où la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen était donnée favorite face au républicain Scott Brown. Si elle perd, on peut s'attendre à une débâcle pour les démocrates.



01H15 : Ca n'a pas traîné. Toutes les télés américaines annoncent la victoire au Kentucky de Mitch McConnell, qui deviendrait le chef de la majorité au Sénat (Senate Majority Leader) si les républicains en prenaient le contrôle. Il ne leur manque plus que cinq sièges.



01H20 : Les deux choses les plus dures, dans ce exercice de bloguage en direct, c'est de jongler entre 50 onglets ouverts et de trouver un lien vers le flux vidéo d'une télé américaine. Mission accomplie pour la deuxième (



01H25 : Nate Silver sur ABC : "It could be a pretty good night for the Republicans". C'est une manière diplomatique de le dire.



01H35 : Les républicains reprennent sans surprise la Virginie occidentale. Shelley Moore Capito sera la première sénatrice républicaine de cet Etat depuis 1958. Le fait de tirer avec son fusil lors de rassemblements politiques (sic - Nathalie Tenant. Cela semble désormais probable, si l'on en croit les derniers sondages : Nate Silver estime à 76 % et le 75 % la probabilité que les républicains remportent le Sénat.: La situation au Sénat est assez simple. Il y a 10 élections sénatoriales (sur 36 disputées en 2014) où le résultat reste incertain. Il s'agit, dans l'ordre décroissant de probabilité de victoire républicaine des Etats suivants : Kentucky, Arkansas, Louisiane, Colorado, Iowa, Géorgie, Alaska, Kansas, New Hampshire et Caroline du Nord. Les républicains doivent en remporter 6 pour prendre le contrôle du Sénat, les démocrates 5 pour le conserver.: La carte des horaires de fermeture des bureaux de vote de Daily Kos est d'autant plus précieuse que les Etats américains s'évertuent à ne pas respecter la logique géographique. Les premiers dépouillements ont commencé à minuit heure française dans l'Indiana et le Kentucky, alors que ces deux Etats comptent une partie de leur territoire dans le fuseau horaire du Centre des Etats-Unis.: Les tous premiers résultats du Kentucky (4 % des bulletins dépouillés) vont dans le sens d'une nette victoire du sénateur républicain sortant Mitch McConnell (près de 10 pts d'avance selon les simulations du). Ce n'est pas une surprise, ce qui est en soi une mauvaise nouvelle pour le camp démocrate. Le vrai test sera le New Hampshire, où la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen était donnée favorite face au républicain Scott Brown. Si elle perd, on peut s'attendre à une débâcle pour les démocrates.: Ca n'a pas traîné. Toutes les télés américaines annoncent la victoire au Kentucky de Mitch McConnell, qui deviendrait le chef de la majorité au Sénat () si les républicains en prenaient le contrôle. Il ne leur manque plus que cinq sièges.: Les deux choses les plus dures, dans ce exercice de bloguage en direct, c'est de jongler entre 50 onglets ouverts et de trouver un lien vers le flux vidéo d'une télé américaine. Mission accomplie pour la deuxième ( ABC ).: Nate Silver sur ABC : "It could be a pretty good night for the Republicans". C'est une manière diplomatique de le dire.: Les républicains reprennent sans surprise la Virginie occidentale. Shelley Moore Capito sera la première sénatrice républicaine de cet Etat depuis 1958. Le fait de tirer avec son fusil lors de rassemblements politiques ( vidéo ) n'a pas suffi pour la démocrate





qu’il

« un recompte » s'il gagnait l’élection.





03H05 : Pour l'instant, c'est une excellente nuit pour les sites qui prévoient le résultat des élections à partir des sondages. Tous les résultats connus avaient été annoncés par 538 et The Upshot (New York Times).





03H15 ; Les électeurs de l'Illinois votent pour augmenter le salaire minimum de 8,25 à 10 $ (7,25 $ au niveau fédéral). Les économistes du travail qui cherchent à répliquer la fameuse étude de Card et Krueger ( ; Les électeurs de l'Illinois votent pour augmenter le salaire minimum de 8,25 à 10 $ (7,25 $ au niveau fédéral). Les économistes du travail qui cherchent à répliquer la fameuse étude de Card et Krueger ( pdf ) se frottent les mains.





03H35 : Le problème avec les soirées électorales américaines, c'est qu'il y a des moments où il ne se passe pas grand chose. Comme maintenant. Pour patienter, et ceux qui l'ont manqué, LE : Le problème avec les soirées électorales américaines, c'est qu'il y a des moments où il ne se passe pas grand chose. Comme maintenant. Pour patienter, et ceux qui l'ont manqué, LE spot électoral de 2014, de la candidate républicaine dans l'Iowa, Joni Ernst.





03H45 : Il suffisait de demander! Il y aura donc un second tour le 6 décembre en Louisiane, où Marie Landrieu essaye de sauver le siège de sénateur qu'elle occupe depuis 1997. Cela promet une mémorable "Battle on the Bayou" si les républicains n'ont pas réussi à remporter le Sénat dès cette nuit.





03H50 : Marie Landrieu est la fille de Maurice "Moon" Landrieu qui a été le maire de la Nouvelle Orléans dans les années 1970 et a eu 9 enfants : Marie, Mark, Melanie, Michelle, Mitchell, Madeleine, Martin, Melinda et Maurice Jr.





03H55 : Too late.





04H05 : On a tendance à l'oublier mais il y a une autre chambre que le Sénat au sein du Congrès américain. Elle s'appelle la Chambre des représentants et les républicains vont en garder le contrôle. Oui, on le savait déjà.





04H20 : si l'on reprend les : si l'on reprend les cinq scénarios possibles pour le Sénat décrits par Nate Silver, on est à mi-chemin entre la nette victoire républicaine et la déferlante républicaine - ce serait le cas si les démocrates perdaient la Caroline du Nord et/ou la Virginie.





04H30 : ABC annonce la défaite du sénateur démocrate Mark Udall dans le Colorado. Ceteris Paribus annonce que les républicains vont reprendre le Sénat.





04H35 : Le républicain Rick Scott conserve son siège de gouverneur en Floride. Le républicain Scott Walker conserve son siège de gouverneur dans le Wisconsin. Quand ça veut pas...





04H40 : L'autre grand perdant de la soirée : les commentaires sur les blogs. En tout cas sur celui-là.





04H45 : La moitié des résultats n'est pas connu que ABC a déjà lancé le débat sur la présidentielle de 2016, et sur les chances de Jeb Bush contre Hillary Clinton. I can't wait,





04H55 : Je peux enfin l'écrire. (David) Perdue a gagné en Géorgie. A supposer que Marie Landrieu soit battue en Louisiane, il serait l'un des deux sénateurs américains avec un patronyme français (Perdue vient de "par Dieu") avec le sénateur de l'Idaho Mike Crapo.





05H00 : le site progressiste Daily Kos : le site progressiste Daily Kos titre "Ah, f*uck this night". Kay Hagan est mal partie en Caroline du Nord, Le scénario de la déferlante républicaine est désormais le plus probable.





05H05 : Ce qui rend les discussions sur ABC sur la façon dont les démocrates pourraient garder le Sénat d'autant plus ridicules.





05H25 : Et le suspense désormais proche de zéro, surtout avec la victoire du sénateur républicain Pat Roberts dans le Kansas. Concluons, puisqu'il est tard : c'est une très bonne nuit pour les républicains, une mauvaise pour les démocrates. A part la (presque?) surprise en Virginie, les sondages ont correctement permis de prévoir le résultat des principales élections sénatoriales, mais ont sous-estimé l'amplitude de la victoire des républicains. Obama devra faire face à un Congrès entièrement acquis aux républicains jusqu'en 2016 mais cela pourrait paradoxalement forcer le GOP à coopérer davantage avec le président. L'élection de 2016 sera très différente, car la participation sera plus forte, et la "carte" des sièges en jeu au Sénat sera beaucoup mois favorable aux républicains. Mais les résultats de ce soir sonnent comme un avertissement pour les démocrates, qui sont en difficulté dans des Etats qu'ils pensaient acquis (Colorado, Virginie à un moindre degré) et n'ont pas réussi à progresser en territoire républicain (notamment en Géorgie, qui semblait démographiquement plus favorable). Et l'hypothèse d'une reprise du Sénat par les démocrates dès 2016 est très compromise au vu de la taille de la majorité républicaine - les républicains pourraient obtenir 54 sièges s'ils l'emportent en Louisiane et dans l'Alaska.





05H30 : Le mot de la fin, pour rappeler que les Etats-Unis sont un pays fascinant, divers et qui n'est pas à une contradiction près.